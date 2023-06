Sul tavolo nerazzurro resta sempre vivo il tema Romelu Lukaku. Il Chelsea continua a negare l'apertura a un nuovo prestito, per cui l'Inter dovrà comprare Big Rom. "Lukaku vuole un club che gli garantisca di giocare la Champions League. Ecco perché non trovano conferme le voci di un interesse della Juventus, diffusesi in Inghilterra - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ecco perché Big Rom continua a dire no ai soldi dell’Arabia Saudita. Lukaku vuole l’Inter. E per il momento i dirigenti nerazzurri hanno messo in secondo piano la ricerca di qualsiasi alternativa. Anche la pista che portava a Morata, per il momento, è stata accantonata".

