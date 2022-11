Continua la faticosissima rincorsa a tempo di Romelu Lukaku al Mondiale in Qatar. L'attaccante nerazzurro domani farà parte della lista dei 26 che il c.t. Martinez consegnerà alla FIFA, ma non c'è ancora alcuna certezza sul suo recupero dal guaio muscolare: l’ultimo e più importante esame medico è stato spostato da ieri a domani proprio per avere più margine temporale possibile sulla scelta definitiva. L'obiettivo minimo è quello di averlo almeno per il match con la Croazia, il terzo del girone. Al contrario, addio Mondiali.