"Sinceramente mi aspettavo di più. A volte questi premi non vengono decisi in maniera giusta". L'amarezza di Lautaro Martinez per per il settimo posto finale al Pallone d'Oro potrebbe essere tranquillamente anche la stessa per un inizio di stagione in salita, complicato, complici pure le fatiche con la Nazionale in Coppa America.

Ebbene, adesso il Toro ha un obiettivo chiaro. Anzi - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - un doppio obiettivo: rivincere in Italia e puntare anche alla scalata europea. Solo così anche a livello personale potranno arrivare le gratificazioni meritate. L’Inter - come si legge - si è attrezzata per lottare sui due fronti con una rosa adeguata e ora non aspetta altro che il ritorno al 100% del suo leader e capitano.

Lautaro non sceglie e, fosse per lui, giocherebbe tutte le partite per 90 minuti. A Empoli si è vista la grande voglia di tornare al gol anche per cancellare la delusione del Pallone d'Oro e scacciare i fantasmi di quel Derby d'Italia un po' così. Ora il menù propone Venezia, Arsenal e Napoli: non è da escludere che Lautaro e Inzaghi non pianifichino dieci giorni mirati, per presentarsi al meglio ai due appuntamenti che contano. Magari, quindi, un turno di riposo con il Venezia, poi lo sprint tra coppa e Napoli prima della sosta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!