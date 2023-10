Il grande senso di appartenenza di Lautaro Martinez è uno dei tanti motivi che sta spingendo l'Inter a studiare un nuovo rinnovo di contratto del suo capitano, leader in campo ma anche fuori. Una testimonianza di questo arriva anche dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna racconta un retroscena di quando in casa nerazzurra è scoppiato il caso Romelu Lukaku.

"Lautaro ha tutto, questa è la verità. E la centralità raggiunta con la fascia di capitano al braccio è lì a rafforzare il concetto - sottolinea la rosea -. Ha vinto in campo e fuori. Ha vinto il Mondiale, certo. Ma ancor di più, ha saputo dimostrare di riuscire a essere lui il riferimento principale dell’Inter. Negli anni scorsi è sempre stato “uno dei più”. Ora è “il più”. L’uomo che non ha mancato di mandarle a dire all’ex amico, Romelu Lukaku, in nome e per conto dello spogliatoio che rappresenta. In quel momento Lautaro ha rappresentato tutta l’Inter. E l’Inter, uno così, non vuole perderlo. Ecco perché non è stato un azzardo, associare la parola bandiera all’argentino. Bandera, anzi, in spagnolo: Lautaro preferirebbe così".

