La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Lautaro Martinez sarà il prossimo capitano dell'Inter. Ieri Inzaghi non si è sbilanciato in conferenza, ma la fascia quest'anno andrà a finire sul braccio dell'argentino: è lui il prescelto dopo gli addii di Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar e Brozovic. "L’onore altissimo è anche responsabilità perché quel ruolo è appartenuto a grandi della storia del club: la fascia fu di Meazza e Mazzola, di Bergomi e Zanetti, ma Lautaro ha dimostrato di avere gli attributi per onorarla degnamente. Il club e Inzaghi hanno visto in lui una leadership senza isteria, che dal campo esonda anche fuori: l’argentino è un punto di riferimento tecnico, ma quando si chiudono le porte sa alzare la voce e rimettere tutti alle proprie responsabilità. L’anno scorso, quando la stagione rischiava di deragliare, in tanti hanno apprezzato questa dote dell’argentino", ricorda la rosea.

