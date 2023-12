Inter esaltante. Palleggio, fiammate, cambi di campo, sovrapposizioni, tagli: i nerazzurri volano sulle ali di Lautaro e Thuram. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la Thu-La funziona, eccome se funziona. Lautaro punta la record di 36 gol in campionato di Higuain e Immobile, mentre Thuram con quello all'Udinese è arrivato già a quota 6. Gol, tanti, ma non solo per l'argentino e il francese.

E occhio al siparietto finale proprio tra il numero 9 e il connazionale Pavard, entrato in campo per festeggiare con i compagni. "Thuram lo ha fatto cadere e poi è stato inseguito per la vendete. La notizia? Benji è pronto per tornare", scrive la rosea.