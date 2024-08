È stato una presenza fissa delle amichevoli di preparazione stagionali dell'Inter di Simone Inzaghi, e al suo attivo ha anche un gol. Soprattutto, si è fatto apprezzare dal tecnico nerazzurro durante la sua apparizione nell'ultimo test di Stamford Bridge col Chelsea. Lui è Daniele Quieto, attaccante classe 2005 di padre veneto e mamma venezuelana, al quale la Gazzetta dello Sport dedica un servizio dove racconta la sua crescita nel calcio, lui che è transitato dalla scuola calcio di Paolo Poggi e a suon di dribbling, imparati divorando video di Youtube del suo idolo Ronaldinho, e gol si è fatto notare dal Venezia prima e da Cristian Chivu, che sarebbe poi diventato il suo tecnico nell'Under 19 dell'Inter, poi. Nella passata stagione Inzaghi lo ha chiamato spesso in prima squadra per gli allenamenti, e lì ha trovato un mentore speciale in Lautaro Martinez che lo coccola e gli dà i consigli giusti.

A ottobre compirà 19 anni, si è appena diplomato ma, racconta la Rosea, non ha gli stessi interessi dei suoi coetanei: "Alla PlayStation ha sempre preferito i libri. Ama la musica classica e quando può segue gli spettacoli al Teatro alla Scala insieme a suo fratello Andrea. Da un anno pratica pure lo yoga: gli esercizi lo aiutano a rilassare il corpo e la mente". Davanti a lui c'è ora la scelta tra la Nazionale italiana e la Vinotinto, ma soprattutto una nuova stagione nel campionato Primavera 1 strizzando l'occhio a Inzaghi.

