Pericolo Al-Hilal. Il presidente del club saudita, campione in carica, è in missione in Italia e, in particolare, in queste ore si trova a Milano, di stanza in un hotel a due passi da via Montenapoleone. Si tratta di Fahad bin Nafe, spedito qui per trovare gioielli da aggiungere alla collezione della squadra in modo da rilanciare il progetto calcio nel Paese.

Ebbene - secondo la Gazzetta dello Sport - dopo aver messo nel mirino Nicolò Barella (no perentorio del centrocampista), ora l'obiettivo sarebbe Simone Inzaghi. Con Jorge Jesus candidato numero uno a diventare il nuovo c.t. del Brasile, all'Al-Hilal hanno bisogno di un tecnico top e chi meglio dell'allenatore dell'Inter in questo momento?

Simone ritroverebbe un vecchio amico, ossia Sergej Milinkovic-Savic, e pure i derby con Pioli, che guida Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr. Si parla di uno stipendio da circa 20 milioni netti a stagione. Ma la realtà è differente: qui ci sono notti storiche ancora da scrivere come quelle con il Bayern e c'è l'Inter che intende prolungare il contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. "Simone è un allenatore giovane che però ha già tantissime qualità: è vincente, bravo tatticamente e nella gestione di un gruppo, che ha fatto crescere acquisendo una mentalità diversa rispetto all’inizio, frutto anche delle sconfitte. Ha ancora un anno di contratto, ma è giusto che non vada in scadenza. Ci siederemo per prolungare: sarà un incontro piacevole, veloce e tranquillo", ha affermato Beppe Marotta. Con tanti saluti all'Arabia.