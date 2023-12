Sono due le note negative che l'Inter si porta dietro dalla vittoria del Maradona: gli infortuni di De Vrij e Dumfries. Come informa la Gazzetta dello Sport, entrambi gli olandesi domani saranno sottoposti a esami strumentali.

Per il difensore centrale si è trattato di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra dopo 18 minuti di gara, mentre il laterale destro si è arreso al 77' per un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Considerando le assenze di Pavard e Bastoni e la condizione non ancora ottimale di Cuadrado, è chiaro che per Inzaghi la situazione si complica notevolmente in vista dei prossimi impegni. La speranza è che non si tratti di nulla di serio per i due olandesi e che, nel frattempo, Bastoni possa tornare disponibile già contro l'Udinese.