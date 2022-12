Terminate le vacanze, domani ad Appiano Gentile risponderanno all'appello tutti i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale, compreso chi era acciaccato prima dello stop come Matteo Darmian le cui condizioni devono essere valutate dallo staff medico. Gli allenamenti alla Pinetina continueranno anche sabato e domenica mattina, poi nel pomeriggio la squadra volerà alla volta di Malta , dove rimarrà fino al 9 dicembre per il mini-ritiro che prevede due amichevoli (il 5 dicembre contro il Gzira United, il 7 contro il Salisburgo).

Come riporta Gazzetta.it, oltre a Lautaro Martinez, De Vrij e Dumfries, ancora in Qatar per gli ottavi di finale, Brozovic e Lukaku (oggi avversari alle 16 in Croazia-Belgio) e Onana (in vacanza dopo la rottura con il selezionatore del Camerun Song), non prenderà parte alla spedizione maltese nemmeno Joaquin Correa, ai box per un'infiammazione ai tendini d'Achille: il Tucu dovrebbe ricongiungersi al resto del gruppo una volta che questo sarà tornato in Italia.