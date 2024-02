Scatto Inter. Inzaghi si alza sui pedali e semina la concorrenza proprio nel momento di maggior difficoltà teorica, considerando il calendario proprio e quello delle avversarie dirette, in particolare la Juve. E invece la classifica adesso recita +7 su Allegri e con una partita da recuperare.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il ritmo impresso dall'Inter al campionato si è dimostrato impossibile da sostenere per la Juventus, che in tre partite ha perso 8 punti. Ora il compito di Inzaghi sarà soprattutto psicologico: la testa conterà tanto, specialmente con il ritorno della Champions. Il calendario dice che solo con il Bologna si affronterà un big-match lontano dal Meazza: per il resto, Atalanta, Napoli, Milan (tecnicamente in trasferta) e Lazio saranno tutte da giocare a Milano. E la Champions? Ad Appiano tutti pensano di non rinunciare a nulla...