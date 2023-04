Le conseguenze di una mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbero devastanti per l'Inter e metterebbero a rischio l’intero progetto sportivo targato Suning. Gli introiti della cavalcata europea in questa stagione, che finiscono nel bilancio attuale, non compenserebbero: il prossimo esercizio (2023-24) - si legge sulla Gazzetta dello Sport - partirebbe con una zavorra perché andando ai gironi di Europa League entrerebbero circa 50 milioni di euro in meno, un buco da ripianare in qualche modo. "Oltre a rivedere al ribasso il budget futuro, calcolato tra l’altro già surfando tra i paletti del nuovo fair play finanziario, diventerebbe vitale un apporto dall’azionista, che non pare però nella condizione migliore per spendere: come ribadito dalla Uefa, questa Inter ha una esposizione bancaria da 390 milioni. Senza contare il prestito di 275 da Oaktree con tasso di interesse al 12% in scadenza nel 2024", si legge.