Da Inter-Napoli del prossimo 4 gennaio, non ci saranno più i Boys, nati nel 1969, il gruppo ultras più vecchio d’Italia dopo lo scioglimento della Fossa dei Leoni milanista fondata nel 1968. Con loro via anche Ultras, Viking, Brianza e Irriducibili. Sarà solo Curva Nord Milano 1969, uno striscione lungo 110 metri al secondo anello verde. Il motto è "Andare avanti, andare oltre, essere uniti con un’unica anima, solamente calcistica". I motivi li spiega stamane la Gazzetta dello Sport: "la Curva Nord volta pagina dopo l’assassinio di Vittorio Boiocchi, pregiudicato e figura di riferimento del gruppo, ucciso sotto casa lo scorso 29 ottobre (...) Un nuovo corso per coinvolgere anche il tifo più moderato, un cambio di rotta che archivia un pezzo di storia del mondo ultras e di sottoculture giovanili".