Strategie diverse, ma risultati quasi uguali. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la sfida tra Inter e Juve sarà anche quella delle rose più importanti a livello di valore economico e di monte ingaggi.

L'Inter corre sul percorso dell'autofinanziamento ormai da tempo, ma Ausilio e Marotta sono stati comunque eccellenti nell'apparecchiare per Inzaghi una rosa di alto spessore soprattutto grazie al tesseramento di parametri zero (in arrivo anche Zielinski e Taremi per il prossimo anno). La rosea cita in particolare Mkhitaryan, Calhanoglu e Thuram: una piccola parte dei tanti capolavori di questi anni. A livello di valore dei cartellini attuali, l'Inter supera la Juve (633,85 milioni contro 576): nulla di regalato, anzi è il frutto della valorizzazione dovuta al duro lavoro.

La parola d'ordine in casa Juve, dopo le vacche grasse delle stagioni passate, adesso è sostenibilità. Il monte ingaggi generale (77,3) resta quello più alto della Serie A, così come c'è pure quello del giocatore più pagato (Vlahovic con 9,5 a stagione e un accordo a salire fino a 12,5). con Giuntoli si è intrapreso un percorso obbligatorio di risanamento che - secondo la rosea - vede i giovani in primo piano.

