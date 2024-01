L'Inter non ha eguali nei migliori campionati d'Europa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i numeri parlano chiaro: nessuno ha il ruolino di marcia dei nerazzurri. C'è il Real Madrid capolista nella Liga al giro di boa che ha la stessa media-punti di Inzaghi, ma una differenza reti peggiore. Media-punti inferiore, invece, sia per il PSG in Ligue 1 che per il Liverpool in Premier League. Solo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso potrebbe fare meglio, ma al termine dell'andata in Bundesliga manca ancora una giornata.

Inzaghi sta lavorando soprattutto sulle teste dei suoi. L'obiettivo è quello di porre l'attenzione sui 48 punti, frutto di un cammino ai limiti della perfezione, senza farsi prendere dall'ansia di avere la Juve a due punti. Si coltivano certezze, scansando equivoci. Anche perché, calendario alla mano, con la Supercoppa di mezzo, i nerazzurri potrebbero arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio alle spalle dei rivali. Calma e sangue freddo. L'aspetto mentale sarà determinante in questa seconda fase della stagione.

