L'inchiesta sulle plusvalenze che riguardano Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara ha ora una data (e un orario) da cerchiare in rosso nel calendario. Come riferisce Gazzetta.it, infatti, il processo nei confronti della società bianconera e degli altri club è stato fissato per il 20 gennaio alle ore 12.30. Da quel momento in poi sono attesi nuovi sviluppi della situazione, al centro delle vicende di cronaca delle ultime settimane che hanno portato alle dimissioni in blocco del CdA della Vecchia Signora.