Tajon Buchanan brucia le tappe e ora vede la luce in fondo al tunnel. Il canadese ha di molto accorciato i tempi previsti per il rientro in campo, almeno stando alle indicazioni arrivate subito dopo l'operazione alla gamba infortunatasi durante la Coppa America.

Ebbene - come conferma la Gazzetta dello Sport - l'inserimento del canadese nella lista UEFA per la Champions League è stato un indizio rivelatore dello stato di salute in netto miglioramento dell'esterno. Da inizio settimana, l'ex Club Brugge sta alzando il livello degli allenamenti senza alcun timore, superando anche l'ostacolo mentale.

Secondo le ultime informazioni, Buchanan potrà lavorare in gruppo già a inizio ottobre, tornando a completa disposizione di Inzaghi quindi a metà ottobre. Nettamente prima di quanto si temesse. Dopo i sei mesi di apprendistato e questo stop per infortunio, il numero 17 nerazzurro è pronto a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni del tecnico piacentino, considerando le sue caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri esterni a disposizione di Inzaghi.