Continua a far discutere il gol annullato a Bennacer nel derby di coppa sul punteggio di 2-0 per l'Inter. Ancora oggi, tutti i quotidiani italiani - sportivi e non - dedicano ampio spazio al malumore in casa Milan per quello che viene raccontato come l'ultimo episodio arbitrale contrario di una lunga serie. D'altronde quest'anno succede sempre così: a ogni errore arbitrale o presunto tale a svantaggio dei rossoneri, la stampa si schiera compatta dalla parte di Pioli e ne parla per giorni, come se le rivali (Inter compresa) non avessero subito torti a loro volta.