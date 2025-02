Dopo Lecce, il caso era stato definito "chiuso". Adesso, dopo un ko - appena il secondo in campionato - il caso è riaperto. La Gazzetta dello Sport torna a focalizzarsi su Davide Frattesi, utilizzando la sponda della pessima prova offerta al Franchi giovedì sera. Come se fosse stato l'unico a giocare male...

La rosea non ha dubbi: tra Frattesi e l'Inter qualcosa si è rotto. "A volerla leggere col senno di poi, quel gol a Lecce, una dozzina di giorni fa, e le dichiarazioni di amore per i colori nerazzurri che avevano ufficialmente chiuso la telenovela da mal di pancia del mercato di gennaio, sono state un po’ l’eccezione che conferma la regola - si legge -. Perché nei fatti poco o nulla è cambiato: Frattesi era e resta un giocatore insoddisfatto per lo scarso impiego nelle rotazioni di Inzaghi, ed è probabile che le strade si possano separare a fine stagione. Il punto è che Davide, adesso, fatica a risintonizzarsi sulle frequenze nerazzurre, ed eccoci alla parte più scivolosa di tutta la storia: serve una svolta qui e ora, perché il rischio di vivere male l’ultima fetta dell’esperienza a Milano c’è e farebbe male a tutti".

Tutto rinasce, appunto, dalla prova largamente insufficiente di Firenze, quando Inzaghi l'ha preferito a Barella. Chance sprecata e resa ancor più cupa dalla "dormita" sul primo gol viola, quando l'ex Sassuolo si è fatto bruciare da Ranieri su corner. E allora riecco il mercato: secondo la Gazzetta, il discorso con la Roma è solo rimandato a fine stagione. E non a caso l’Inter si è già mossa in tal senso, tesserando Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003.