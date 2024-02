Il rendimento di Giovanni Fabbian con la maglia del Bologna vale quasi come un obbligo di riacquisto da parte dell'Inter, squadra dove la rivelazione dei rossoblu è cresciuto. Questa è la certezza espressa dalla Gazzetta dello Sport: l'operazione Piotr Zielinski non sbarra in alcun modo la strada al ritorno del centrocampista padovano in nerazzurro con la clausola da 12 milioni da attivare nel 2025, operazione che è già stata messa in preventivo al momento della firma dell'accordo coi felsinei, con quasi un anno e mezzo d’anticipo.

Un'opzione che, ricorda la Rosea, non è stata inserita per altri giocatori della cantera nerazzurra ceduti negli ultimi anni, da Cesare Casadei a Samuele Mulattieri; segno evidente che la dirigenza di Viale della Liberazione crede fermamente in Fabbian, per il quale è stato disegnato un percorso "ad hoc", con l’obiettivo di farlo tornare ad Appiano Gentile pronto a reggere l’impatto con una big; sin qui, Fabbian, tra Reggio Calabria e Bologna, ha risposto decisamente alla grande. L'Inter si sfrega le mani per Fabbian, arrivato a Milano grazie alla volontà di Roberto Samaden e ben forgiato da Cristian Chivu, che nei tre anni in cui lo ha allenato ci ha sempre puntato: lo ha fatto crescere plasmandolo come mezzala e lo ha utilizzato spesso da titolare.

