La Gazzetta dello Sport continua a mantenere la sua linea: Paulo Dybala aspetta ancora una mossa dell'Inter. In queste ore l'argentino tornerà in Italia (precisamente a Torino) dopo le vacanze in attesa di firmare con la sua prossima squadra. "È qui che Dybala intensificherà gli allenamenti estivi, già iniziati in Florida. L’obiettivo, non semplice, è quello di non farsi trovare indietro nel momento in cui si aggregherà al nuovo club. Ma è anche qui, in Italia, che l’argentino vuole continuare la sua carriera: ha messo la Serie A davanti a qualsiasi altra opzione e nulla è cambiato nella sua testa", sottolinea la rosea aggiungendo poi che, "fosse per lui, oggi sarebbe già un giocatore dell’Inter".