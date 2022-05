Anche la Gazzetta dello Sport conferma il vertice di ieri tra Paulo Dybala e l'Inter. Le posizioni sono note, così come il gradimento reciproco: nessuna fretta di chiudere.

"Ieri tra il club e l’entourage del giocatore c’è stato un nuovo contatto: nulla di nuovo, solo un aggiornamento sulla situazione attuale, con l’Inter che non può ancora impegnarsi con un’offerta ufficiale per via delle diverse questioni legate alle uscite di altri giocatori ancora da sistemare, ma che ha già mostrato la bozza di contratto: triennale da 6 milioni più uno di bonus - si legge -. In sostanza, la dirigenza ieri ha ribadito la volontà di affidare a Dybala il nuovo progetto tecnico, di fare della Joya il volto dell’Inter che dovrà tornare a caccia dello scudetto. Paulo piace proprio a tutti, dal presidente Zhang a Simone Inzaghi, passando per Marotta (suo primo fan dai tempi della Juve), Ausilio e Baccin, per chiudere con il vicepresidente Zanetti, che se l’è coccolato lunedì sera nella pancia del Meazza, a margine della partita di solidarietà organizzata da Samuel Eto’o".