Ieri, per quanto riguarda Inter Women, è stato ufficializzato l'arrivo del portiere Alessia Piazza. Oltre a questo, la notizia è stata quella di vedere la nuova calciatrice nerazzurra indossare la maglia senza più lo sponsor Digitalbits, che invece sarà regolarmente presente sulle divisie di Handanovic e compagni nell'amichevole contro il Villarreal di domani a Pescara. "Ma la vicenda è ancora lontana da un'intesa e soprattutto non possono essere escluse soluzioni traumatiche come la rescissione unilaterale del contratto (se non arriveranno i pagamenti), la richiesta danni e la ricerca di un nuovo main sponsor", assicura la Gazzetta dello Sport.