Dopo una stagione da incorniciare, André Onana è diventato il beniamino dei tifosi dell'Inter, anche quelli vip, che adesso si oppongono alla sua partenza (come Inzaghi...). E allora proprio un gruppo di questi interisti famosi, che condividono una chat WhatsApp dal nome 'Gli Inter-Nati', hanno deciso di scrivere una lettera alla società per sconsigliare l'addio del camerunese.

"La amministra l’architetto Stefano Boeri e, tra i tanti iscritti, ha pure Valentino Rossi e Max Pezzali, Alessandro Profumo e Gad Lerner. Nella lettera ci si rivolge al presidente Zhang e ai dirigenti. Dopo il grazie per le emozioni di Istanbul, ecco l’appello: «Ci permettiamo di chiedervi di non cedere a nessuna offerta per la vendita di Onana. È un ragazzo fantastico e un grande portiere, è capace oltre che di esercitare un carisma formidabile sui compagni. Non disperdete la forza di Istanbul. Regalateci il sogno di una squadra che, a partire dal suo grande numero Uno, da metà agosto riprenderà a farci sognare e ad essere unica".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!