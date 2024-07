“La storia si ripete. Gli esuberi, lo svincolato, l’obiettivo: non manca nessuno, e il dejà-vu è servito”. Così la Gazzetta dello Sport fa un punto della situazione mercato di casa Inter, dove torna a pesare ‘il problema’ Joaquin Correa e non solo. C’è ancora da trovare una soluzione per l’argentino, ma anche Marko Arnautovic potrebbe essere una gatta da pelare.



Il discorso che riguarda l’austriaco non è puramente tecnico, ma più legato al rendimento, sicuramente discreto ma non da giustificare i 3,5 milioni di euro netti a 35 anni. "L’Inter preferirebbe alleggerirsi di questo carico" si legge sulla Gazza, così da avere margine per dare l’assalto ad Albert Gudmundsson. L’ex Bologna “ha ricevuto sondaggi da Besiktas e Galatasaray ma la prospettiva di trasferimento in Turchia non lo entusiasma. La Fiorentina, altra pretendente per Gudmundsson, potrebbe essere un’opzione percorribile ma anche in questo caso Arnautovic non ha mostrato interesse”.



Diverso il discorso che riguarda Correa invece. L’argentino, reduce dall’avventura al Marsiglia, ora vive una situazione differente rispetto ad un anno fa: il contratto è a un anno dalla scadenza. Una deadline che fa salire le possibilità di risoluzione. "L’Inter però ha chiarito al River Plate, con cui ci sono stati contatti negli scorsi giorni, di volere un indennizzo per la cessione. La trattativa potrebbe presto sbloccarsi".

