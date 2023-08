'I supportati'. La Gazzetta dello Sport definisce così Joaquin Correa, Divock Origi e Leonardo Bonucci, giocatori finiti ai margini del progetto tecnico che i rispettivi club non riescono a piazzare sul mercato. Parlando del Tucu e dell'amore mai sbocciato con i tifosi nerazzurri, la rosea spiega che i dirigenti lo accompagnerebbero volentieri alla porta, dove però non c'è nessuna società ad aspettarlo. Finora di offerte vere e proprie per l'argentino non se ne sono viste, solo qualche timido sondaggio arabo e poco altro, comunque niente che lasci pensare a una cessione da qui alla fine del mercato.

Nel caso ipotetico in cui dovessero entrare nelle casse interiste una quindicina di milioni per l'ex Lazio, a quel punto Marotta e Ausilio dovrebbero pensare a due acquisti per il reparto avanzato: "ad esempio, in caso di centravantone fisico senza troppa spesa quello che i nerazzurri sperano nell'affare Arnautovic, con qualche spicciolo in più si potrebbe 2025 tornare su un profilo più giovane e ambizioso, magari sul primo amore di questa sessione, Folarin Balogun. Anche se alle spalle del Tucu scalpita sempre Alexis Sanchez: sarebbe un ritorno, ma pure l'ennesimo colpo a zero", la chiosa del pezzo.