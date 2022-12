Nel mini-ritiro di Malta organizzato dal l'Inter, dove non ci saranno D’Ambrosio e Darmian, rimasti a Milano per recuperare dagli infortuni, Simone Inzaghi sarà costretto a fare a meno anche di Joaquin Correa , André Onana e Romelu Lukaku . L’attaccante argentino, si legge sulla Gazzetta dello Sport, svolgerà nei prossimi giorni del lavoro personalizzato ad Appiano dopo i guai al tendine del ginocchio che gli hanno tolto la convocazione di Scaloni, nella speranza di unirsi al gruppo una volta che questo avrà fatto ritorno in Italia.

Big Rom, invece, d’accordo con club, ha scelto di godersi fino in fondo le vacanze che spettano di diritto dopo l'esperienza in Qatar e si ripresenterà alla Pinetina sabato. Idem André Onana, al momento in Camerun, dove ieri si è svagato giocando in un campetto di sabbia con dei bambini vicino alla casa dei genitori.