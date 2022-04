L'Inter annusa aria di rimonta, un po' come nel girone di andata. Allora la scintilla scoccò dopo il 3-2 al Napoli, stavolta può essere l'1-0 in casa Juventus. E Inzaghi studia novità, tattiche e di uomini.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro contro il Verona lancerà dal 1' Correa, vista la squalifica di Lautaro. Un ingresso tra i titolari che potrebbe rivelarsi anche più di un fatto estemporaneo: come ai tempi della Lazio, con il Tucu si potrebbe vedere il 3-5-1-1, in modo da legare maggiormente i reparti e conferire maggiore imprevedibilità alla manovra d'attacco grazie alle qualità del talento allevato da Veron.

L'altra faccia nuova potrebbe essere Gosens. Contro il Verona, la sua presenza appare scontata, a partita in corso se non dall'inizio. Perisic, peraltro, è entrato in diffida e, ad ogni modo, i due potrebbero pure giocare insieme: il tedesco a sinistra e il croato a destra. Ritorno prezioso anche quello di De Vrij, che sabato dovrebbe finalmente riprendere il suo posto al centro della difesa dopo un mese. Con l'olandese in campo, si alza la qualità della manovra e l'uscita dal basso.