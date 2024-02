Lautaro Martinez non trova la via del gol? Nessun problema. L'Inter pare aver definitivamente superato anche il blocco che nelle scorse stagioni la contraddistingueva nei momenti di magra del proprio capitano, e ieri contro la Roma, ricorda la Gazzetta dello Sport, se ne è avuta un'ulteriore dimostrazione. Simone Inzaghi si gode i frutti del suo lavoro quotidiano ad Appiano Gentile, che ha generato sin qui il miglior attacco del campionato con 55 reti segnate e 12 marcatori diversi, che diventano 14 considerando anche le altre competizioni.

Dietro Lautaro, miglior bomber del torneo con 19 centri, ci sono Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu a quota 9. Gli uomini di Inzaghi segnano quasi in ogni modo, visto che manca ancora la realizzazione da calcio di punizione, ma soprattutto distribuiscono in maniera abbastanza omogenea i loro gol nell'arco dei 90 minuti, con predilezione nei 15 minuti finali di ogni tempo dove sono arrivati 13 e 15 gol rispettivamente. E se gli attaccanti di riserva Marko Arnautovic e Alexis Sanchez sono sin qui un po' latitanti, è anche vero che il loro impatto nella gara dell'Olimpico è stato determinante per conservare il risultato fino al 4-2 di Alessandro Bastoni, frutto di un'azione sull'asse tra il cileno e l'austriaco.

