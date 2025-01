Oggi parte la due giorni Champion e l''Italia proverà a portare più squadre possibili direttamente agli ottavi di finale. Non sarà facile, molte big rischiano di finire ai playoff anche in maniera sorprendente.

Secondo la Gazzetta dello Sport, guardando classifica e calendario, quella messa meglio è sicuramente l’Inter: "Con 13 punti è al sesto posto, ma al momento alle spalle di Liverpool e Barça c’è un mischione di sei squadre, dall’Arsenal al Lilla, in ordine di differenza reti - si legge -. Basta un gol in più per squinternare la graduatoria. L’Inter ha un calendario favorevole: domani sul campo dello Sparta Praga reduce da quattro ko di fila, compresi i due in casa con Brest e Atletico; quindi, nell’ultima, il Monaco, partito alla grande, 10 punti nelle prime 4 giornate, poi due sconfitte consecutive. L’Inter è solida quanto serve per due successi alla portata: a quota 19 sarebbero ottavi sicuri".