Ieri è stata una domenica movimentata per il mondo Inter, che verso l'ora di pranzo ha scoperto che la lunga storia con Marcelo Brozovic è ormai giunta ai titoli di coda. Il croato è virtualmente un nuovo giocatore dell’Al-Nassr, la squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, dopo che tra i due club è stato trovato l'accordo economico sulla base di 23 milioni di euro. Eppure il Barcellona ha provato fino all’ultimo a inserirsi, facendo scendere in campo direttamente il tecnico Xavi, ma la trattativa era troppo avanti per cambiare percorso: Brozovic andrà a giocare con CR7 a 20 milioni di euro netti all'anno per tre stagioni, oggi è atteso un ultimo passaggio formale tra le parti, prima di giungere alle firme sui contratti.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.