Le grandi prestazioni di Calhanoglu davanti alla difesa hanno fatto scoprire all'Inter che si può vivere anche senza Marcelo Brozovic , perno delle ultime stagioni del club nerazzurro che ora valuta la possibilità di sacrificarlo sull’altare di conti tra qualche mese, quando la sola cessione di Dumfries potrebbe non bastare. Questo quanto sostiene oggi La Gazzetta dello Sport , precisando che si tratta di un'idea per il prossimo mercato, cresciuta negli ultimi tempi visto che in tanti in Europa gradiscono il croato: dalle big di Spagna al Chelsea , passando pure per la Juventus . Insomma, Brozo (che percepisce 6,5 milioni di euro bonus compresi fino al 2026) non è più nella lista degli 'incedibili' sia per ragioni economiche che tecniche: per il 2023/24 verranno ascoltate eventuali offerte.

Secondo la rosea potrebbe quindi nascere presto un’asta per Epic. In questa sessione si è già parlato di Barcellona, il Real Madrid cerca invece l'erede di Modric e il Chelsea, che sta diventando una sorta di 'colonia' croata, vorrebbe proprio "un costruttore di gioco in stile Brozo, che riempirebbe pure la casella lasciata da Kanté. Bene guardare all’estero, ma meglio non dimenticarsi della realtà attorno: la Juve valutò se bussare alla porta di Brozo quando, nella stagione passata, Marcelo non aveva ancora rinnovato e il rischio di andare in scadenza era reale - si legge -. In quel momento, però, l’interista viveva un idillio totale con club e tifosi, e così non considerò altra opzione oltre la firma del nuovo contratto. Se in casa bianconera la situazione giudiziaria non dovesse precipitare e se dopo qualche uscita in mezzo ci fosse margine per un innesto, ecco che la nuova dirigenza metterebbe Brozovic in cima alla lista dei desideri: il rinnovamento a Torino necessiterà anche di qualche uomo di esperienza e garanzia". Valutazione? Almeno 30 milioni di euro.

