Nei prossimi mesi l'Inter dovrà decidere cosa fare con Raoul Bellanova. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza a Milano non è da dare per scontata. La dirigenza nerazzurra, tra prestito e riscatto, è chiamata a sborsare 10 milioni di euro per trattenere l'esterno classe 2000. Qualora l'Inter decidesse di fare investimenti importanti in altri ruoli, potrebbe valutare un risparmio sul suo cartellino. Discorso diverso invece per Asllani: la clausola inserito nel prestito con obbligo di riscatto scatterà a inizio febbraio, il centrocampista albanese farà parte dell'Inter del futuro e su questo ci sono pochi dubbi.