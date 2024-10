Ennesimo ko muscolare in casa Inter. Nella partita di ieri Carlos Augusto ha dovuto lasciare il campo al 54' dopo essersi accasciato al suolo in seguito a un'accelerazione in area dello Young Boys.

La prima valutazione dello staff medico - come scrive la Gazzetta - dice risentimento ai flessori della coscia sinistra. Sarà rivalutato oggi a Milano, ma i tempi per la partita di domenica contro la Juve sono più che stretti e lo stesso Inzaghi ha fatto capire che il problema di Carlos potrebbe essere più grave di quello di Calhanoglu e Acerbi, ko domenica all'Olimpico.

Entrambi con la Juve non ci saranno, al pari di Carlos Augusto. Spera di esserci, invece, Asllani. Partenza per Milano solo alle 11 di oggi, poi niente allenamento: Inzaghi avrà meno tempo del collega Thiago Motta per preparare il derby d’Italia, sottolinea la rosea.