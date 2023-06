La richiesta è basic, ma d'impatto: tutti vestiti di blu. La Curva Nord chiama a raccolta il tifo interista e chiede di indossare una maglia tutta blu per formare un muro compatto sugli spalti dell'Ataturk in vista della finale di Champions League. Una marea blu in grado di supportare la squadra e condurla a concretizzare il sogno di alzare la coppa nel cielo di Turchia.

"La curva ne ha preparata una con due scritte: “Fight for us” (“Combatti per noi”) e “Per tutti quei km che ho fatto per te...”, il coro da stadio che è diventato la colonna sonora del tifo verso la finale. Il messaggio sui social è partito, così come è partita già da lunedì la coreografia che hanno preparato i ragazzi della Curva Nord - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il “dress code” di Istanbul è stato studiato per azzerare le divisioni cromatiche. L’invito è presentarsi in largo anticipo allo stadio perché, per ragioni di sicurezza, sono previsti quattro prefiltraggi e la Nord, come fece nella finale di Madrid nel 2010 contro il Bayern, vuole far sentire il proprio calore alla squadra già nel riscaldamento pre-partita".

