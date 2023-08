Dopo l'obbligato ritorno da Udine, si complica anche la pista Frosinone per Giovanni Fabbian. Secondo quanto svelato da Gianlucadimarzio.com, l'incontro tra il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi, arrivato in sede Inter in compagnia dell'agente del giocatore Michelangelo Minieri qualche ora fa, non ha portato all'esito sperato. "Nessuna chiusura" si legge sul sito che parla di incontro terminato. Durante il meeting di cui sopra è spuntato un terzo in comodo, ovvero il Bologna che starebbe insistendo parecchio per il calciatore classe 2003.

