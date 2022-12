L'Inter vorrebbe riscattare Romelu Lukaku ad prezzo scontato rispetto ai 9,6 milioni di sterline pagati per riportarlo in Italia in estate. Il Chelsea, però, non vuole alzare il proprio stipendio ad un giocatore che ha tradito lo spogliatoio facendo sprecare una fortuna alle casse dei Blues. Le trattative per il riscatto saranno molto lunghe ed estenuanti. Il Daily Mail rivela come entrambi i club si siano pentiti di aver acquistato l'attaccante, cercando adesso di trovare un accordo per limitare, su entrambi i fronti, il danno economico. Una soluzione si potrà trovare, anche se non è da escludere una fase di stallo.