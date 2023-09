E' sotto il segno di Davide Frattesi il primo tempo della sfida di San Siro tra Italia e Ucraina. Scatenato il centrocampista dell'Inter, che segna entrambi i gol degli Azzurri andati al riposo in vantaggio per 2-1. Doppietta statisticamente assai rilevante per Frattesi, che non solo ha preso parte attiva a quattro degli ultimi cinque gol dell'Italia in tutte le competizioni, grazie a tre gol e un assist, ma dopo vent'anni è il primo giocatore nerazzurro a segnare una doppietta con la Nazionale: l'ultimo a riuscirci era stato Christian Vieri il 29 marzo 2003, contro la Finlandia, anche in quel caso nelle qualificazioni all'Europeo.

