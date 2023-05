Anche nel 2023 la rivista specializzata Forbes ha stilato la classifica delle 30 società calcistiche dal valore maggiore al mondo. Per la prima volta un club supera la valutazione di 6 miliardi di dollari (6,07 miliardi): si tratta del Real Madrid, che si piazza davanti al Manchester United (6 miliardi di dollari) e agli eterni rivali del Barcellona (5,51 miliardi). La classifica di Forbes mostra come il calcio diventi sempre più ricco di anno in anno: le 30 squadre presenti nella lista hanno un valore medio di 2,17 miliardi di dollari. La graduatoria del 2022 comprendeva solo 20 club, per una valutazione media di 2,53 miliardi.

Per quel che riguarda le italiane, al primo posto c'è la Juventus, undicesima con un valore di 2,16 miliardi di dollari; rispetto all'anno scorso, i bianconeri hanno fatto registrare un calo di valore del 12% anno su anno. Tre gradini più in basso c’è il Milan, con una valutazione di 1,4 miliardi di dollari (+17%). I cugini dell’Inter sono 16esimi, a 1,06 miliardi. Anche per i nerazzurri la valutazione è in crescita: +3%. L’ultima squadra italiana presente in classifica è la Roma, che con 724 milioni si attesta in 27esima posizione. I giallorossi hanno visto crescere dell’11% il loro valore rispetto al 2022.

