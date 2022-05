Nelle scorse ore, è trapelata la prima foto della divisa home che l'Inter dovrebbe indossare nella stagione 2022-23. Come fa notare Footyheadlines.com, sito sempre molto aggiornato su questo tema, si può notare l'assenza della stella sopra lo stemma, variazione sul tema del modello Nike per il 2022, con ampie strisce nere e blu sul davanti, sul retro e sulle maniche. La parte inferiore della schiena presenta il logo Lenovo in bianco, utilizzato anche per il marchio Nike e il logo dello sponsor principale. L'interno collo della t-shirt, infine, presenta la parola 'MILANO' al centro.