Iniziano a circolare le prime immagini della maglia da trasferta dell'Inter per la stagione 2022/23. A svelare il kit away del Biscione è il sito specializzato Footy Headlines: la divisa combina una base bianca accompagnata dal celeste, con una grafica di colore nero per i loghi del brand e degli sponsor. Lo stemma dell'Inter viene ricolorato in turchese e bianco con un contorno nero, in tinta con la combinazione di colori della divisa generale.