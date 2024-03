La carriera lo ha portato a Manchester, sponda United. Ma André Onana non dimentica Milano. Sia per il suo affetto nei confronti dell’Inter, sia perché di recente ha completato l’acquisto di una lussuosa villa alle porte di Milano, per la precisione a Corbetta, a due passi da Magenta. In una zona tranquilla, immersa nel verde per garantire l’assoluta intimità, la villa (che vede Giuseppe Orlando come direttore dei lavori), costruita su una superficie di 1.300 mq, conta un’area esterna di 3.000 mq con piscina, barbecue e giardino. Per non farsi mancare niente insomma.

All'interno della casa principale (a cui si aggiungono due dépendance indipendenti) sono presenti 8 camere da letto e 6 bagni. Per questa struttura, dotata di numerosi comfort, Onana non ha certo badato a spese considerando l'esborso complessivo di 6,5 milioni di euro. Per l'Italia e Milano questo e altro...

