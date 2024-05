Mentre l'ANSA parla di trattativa "alle battute finali" tra Steven Zhang e Pimco (RILEGGI QUI), secondo altre fonti citate dal Corriere della Sera la situazione sarebbe differente, con Oaktree pronta a escutere il pegno e prendere il comando dell'Inter. L'intesa tra le parti viene definita da una fonte "in corso di finalizzazione", ma la trattativa è "durissima" e potrebbe concludersi in un nulla di fatto.

"Nel frattempo, secondo indiscrezioni, l'attuale creditore di Zhang, l'altro fondo americano Oaktree, si sta preparando a prendere il controllo dell'Inter e avrebbe già avviato le procedure necessarie per escutere il pegno sulle quote del club. La situazione resta fluida", riferisce il quotidiano generalista. Secondo fonti diverse da quelle contattate dall'agenzia di stampa, dunque, Oaktree starebbe già pensando all'escussione del pegno sulle quote del club nerazzurro: se entro il 20 maggio Zhang non avrà trovato un nuovo creditore, il passaggio dell'Inter al fondo californiano sarà automatico.

