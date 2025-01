L'edizione di Milano del Corriere della Sera svela un retroscena che riguarda il nuovo San Siro nei piani di Inter e Milan. Nonostante le due squadre non abbiano ancora presentato il nuovo piano di fattibilità economico finanziaria, infatti, sono già iniziate le prime indagini diagnostiche nel parco dei Capitani, a pochi metri dallo stadio: il quotidiano parla di area perimetrata, prelievo di materiale dal terreno e sondaggi sulla qualità de suolo. A mancare, però, sarebbe l’autorizzazione per i «carotaggi» da parte del Comune di Milano, che precisa: "Sono sopralluoghi".

I primi a rendersi contro dell’inizio dei lavori sono i residenti della zona. "Un paio di camioncini bianchi sostano in via Achille - racconta il Corsera -. Sul portellone posteriore delle vetture si legge «indagini geognostiche, geofisiche e ambientali». Dai camioncini scendono uomini in tuta da lavoro, armati di distanziometri e sistemi radiografici. Iniziano a impilare bastoni nel terreno e a prelevarne campioni. Intorno, i residenti di zona, a cui non sfuggono le presenze che animano il parco e filmano i lavori in corso. A chi, incuriosito, chiede lumi, gli operatori rispondono: «Sono azioni propedeutiche alla realizzazione del progetto per il nuovo stadio». Intorno, però, non ci sono cartelli che allertano dei lavori in corso".

Inter e Milan sono legittimate ad intervenire nella zona del Meazza e negli spazi asfaltati intorno, mentre il parco dei Capitani è luogo pubblico di proprietà comunale, dove è necessaria un’autorizzazione da parte di Palazzo Marino per poter effettuare i lavori. Un’autorizzazione che però mancherebbe, stando a quanto raccolto dal Corsera. Il Comune di Milano definisce il lavoro di ieri «un primo sopralluogo esplorativo e conosciti- vo», mentre sul tea dell'autorizzazione precisa che si tratta di un intervento «preordinato alla presentazione di un’apposita richiesta per l’esecuzione di un’analisi dei terreni, necessaria per la redazione di uno studio di fatibilità tecnico economica che le squadre dovranno presentare» i club entro fine febbraio.

"Nessuno ha deliberato il nuovo stadio ma iniziano già i pre-lavori", tuona il consigliere verde Carlo Monguzzi. "Al di là della gravità di intervenire in un’area pubblica senza procedere alle normali procedure autorizzative, ci sono due aspetti da sottolineare - aggiunge il consigliere del gruppo misto Enrico Fedrighini -. Il primo: a che titolo una società privata decide di avviare su suolo pubblico una serie di indagini geognostiche? Il secondo: le spese sostenute per queste indagini trovano copertura interamente come mi auguro nel- le risorse finanziarie dei club?".

