Oaktree punta sulla seconda squadra già dalla prossima stagione. Ne scrive oggi Calciomercato.com secondo cui la proprietà nerazzurra sta avandanzo con determinazione verso questa via, sempre ammettendo che si liberi uno slot in Serie C. Nel frattempo sono stati mossi i primi passi per la formazione della squadra.

Il primo problema riguarda le strutture, come più volte ha detto Beppe Marotta. In tal senso ci si dovrebbe appoggiare a Interello, almeno momentaneamente, ma non è escluso che in futuro si passi ad Appiano Gentile. Un sondaggio sarebbe stato fatto anche con il club della Varesina.

Responsabile del progetto dovrebbe essere Dario Baccin, oggi vice ds. Sull'allenatore ci si sta lavorando, c'è sempre vivo il nome di Christian Chivu, fino allo scorso anno tecnico della Primavera, ma anche quelli di Zanchetta o Handanovic.