Il rinnovo tra l’Inter e Denzel Dumfries sta per arrivare ad un passaggio importante e probabilmente decisivo: come riporta Calciomercato.com, le parti hanno ripreso a dialogare con ritrovato entusiasmo e presto potrebbero esserci importanti novità. Le esose richieste di qualche mese fa sembrano essere solo un ricordo, le parti stanno per incontrarsi a cifre decisamente più adeguate, un venirsi incontro che sta conducendo quindi la trattativa in porto.



Sia il giocatore olandese che l’Inter avevano preso tempo, ma in quelle settimane interlocutorie nessuna delle due parti ha ricevuto offerte economicamente vantaggiose. Nel frattempo sono ripartiti i dialoghi e stando alle indiscrezioni raccolte, dopo la partita di martedì che vedrà i Paesi Bassi opposti alla Romania, i nerazzurri avranno un altro contatto con l’agente del calciatore per provare a raggiungere subito la fumata bianca. Il nuovo contratto di Dumfries dovrebbe prevedere un compenso di circa 4 milioni di euro a stagione, portando la scadenza al giugno 2027 con opzione per il 2028.

