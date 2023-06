L'Osservatorio calcistico dl CIES ha reso noto i dati relativi all'ultimo studio effettuato sul valore di trasferimento di tutti i giocatori professionisti. In testa, manco a dirlo, c'è lo spauracchio numero uno dell'Inter a Istanbul, l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, il cui valore, secondo i parametri impiegati, si aggira intorno ai 245 milioni di euro. In seconda posizione c'è Vinicius jr. del Real Madrid (196 milioni), mentre in terza piazza c'è Bukayo Saka (195). Il primo giocatore della Serie A è il milanista Rafael Leao, in sedicesima posizione con un valore di trasferimento stimato di 113 milioni, seguito da Lautaro Martinez accreditato di 100,7 milioni.

