L'Osservatorio calcistico del CIES ha diffuso la lista dei migliori difensori centrali del 2023. Graduatoria che vede in vetta i due giocatori del Manchester Manchester City Manuel Akanji e Ruben Dias, che si piazzano davanti al tedesco del Real Madrid Antonio Rudiger. Nella Top 10 è presente anche Francesco Acerbi, dell'Inter, accreditato della sesta posizione dietro Jules Koundé del Barcellona e Gabriel Magalhães dell'Arsenal, mettendosi alle spalle Robin Le Normand della Real Sociedad, Mário Hermoso dell'Atletico Madrid, Gustavo Gómez del Palmeiras e Fabian Schar del Newcastle.

Top* centre backs in 2⃣0⃣2⃣3⃣

#ManuelAkanji 🇨🇭 (#ManCity)

#RubenDias 🇵🇹 (#ManCity)

#AntonioRudiger 🇩🇪 (#RealMadrid)

* As per minutes ✖️ matches' sporting level ✖️ results

More ️ stats on the @CIES_Football website https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/MTvX1TQlbu