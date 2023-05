Dopo le polemiche e l'irritazione di Beppe Marotta è tornato il sereno tra l’Inter e la Lega Serie A. Questo, almeno, quanto risulta ai colleghi di Calcio e Finanza riguardo la scelta di programmare la sfida di campionato dei nerazzurri con l’Atalanta per sabato 27 maggio, a circa 72 ore dalla finale di Coppa Italia con la Fiorentina di mercoledì 24 maggio. "La situazione si è evoluta e rasserenata nella giornata di ieri, con interlocuzioni tra la Lega, l’Inter e Sky per trovare una soluzione che potesse coniugare esigenze organizzative e di palinsesto. La partita è stata infatti selezionata per la trasmissione dalla pay-tv di Comcast, dopo che DAZN aveva optato per l’esclusiva di Juventus-Milan e Fiorentina-Roma (l’OTT ha diritto di scegliere i primi due incontri)", spiega CF.

Nonostante la buona volontà non si è riusciti a trovare una soluzione: da un lato Sky ha alzato il muro sulla possibilità di utilizzare lo slot di domenica 28 maggio, alle ore 12.30, poiché la partita si sarebbe sovrapposta all’avvicinamento al Gran Premio di Montecarlo; dall'altro è risultato infattibile anche spostare la gara a lunedì 29 maggio, giorno in cui sono in programma le celebrazioni per il matrimonio di Lautaro Martinez, sposato in Comune circa una settimana fa e con tutta la squadra invitata.

