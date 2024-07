Dopo una lunghissima attesa, Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell’Inter. L'ufficialità è arrivata questa mattina tramite i canali ufficiali del club nerazzurro. L’attaccante iraniano "ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027" si legge nella nota che mette nero su bianco il matrimonio tra l'ex Porto e la società milanese.

Arrivato a zero dal club dell'omonima città portoghese il classe 1992 rimarrà sotto l'ombra della Madonnina per tre stagioni, quantomeno secondo gli accordi attuali e secondo le indiscrezioni trapelate, la stretta di mano tra le parti è arrivata per un accordi di circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. "In attesa di capire se saranno presenti commissioni per l’operazione a parametro zero e nel caso a quanto ammonteranno - come si legge su Calcio e Finanza -, l’impatto a bilancio per Taremi sarà pari a circa 5,55 milioni di euro considerando l’impatto dello stipendio lordo sui conti del club nerazzurro".

